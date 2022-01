Babia Góra. Królowa Beskidów w zimowej odsłonie - jak zdobywają szczyt łowcy z Instagrama

Babia Góra to masyw górski w Paśmie Babiogórskim należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Diablak, często nazywany również Babią Górą. Szczyt zaliczany jest do Korony Gór Polski.

Nazwa Babia Góra tłumaczą również liczne legendy ludowe. Według jednej z nich, to po prostu kupa kamieni wysypanych przed chałupą przez babę – olbrzymkę. Kolejna legenda głosi, że to kochanka zbójnika, która skamieniała z żalu widząc, jak niosą jej zabitego ukochanego.

Choć Babia Góra nie leży w Tatracg, wyjście na ten szczyt do łatwych zimą nie należy. Taki wypad wymaga odpowiedniego przygotowania. Konieczny jest adekwatny do pory roku strój, "na cebulkę" czyli warstwowy. To m.in. odzież termoaktywna, koszula flanelowa, polar i kurtka, lekka i ciepła. Obowiązkowa jest czapka i rękawiczki oraz górskie buty. Dobrze zaopatrzyć się w raki oraz kijki, co ułatwi wchodzenie, a zwłaszcza schodzenie po śliskim szlaku. Na tak długą wędrówkowy - przeciętnie około 7 godzin w jedną i drugą stronę - wskazane jest zabranie jedzenia, produktów energetycznych, takich jak banany, czekolada oraz ciepła herbata.