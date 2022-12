Gdzie na nordic walking do 36 km od Nowego Targu. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 3 - 4 grudnia

Trasy nordic walking w okolicy Nowego Targu

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 36 km od Nowego Targu. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych jest ciekawa również dla Ciebie.

Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Nowym Targu.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Sierpniowa wycieczka na Kasprowy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,68 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 1 100 m

Suma podejść: 1 462 m

Suma zejść: 1 435 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Nowego Targu poleca Fotorobart

Sierpniowa wycieczka na Kasprowy.

W ostani dzień wakacji postanowiliśmy wybrać sie w góry, z parkingu w Zakopanem wyruszyliśmy około 6 (godzina postuju 1 poźniej po 2 zł). Z Kuźnic niebieskim szklakiem poszliśmy do Murowańca. Tak jak przypuszczaliśmy ruch na szlakubył dość spory :). W Schronisku kawka i żółtym szlakiem na Kasprowy Wierch. Na górze tłok jeszcze większy, prawie wszytscy z smartami robią sobie focie, na ich stopach królują "lakierki".

Po krótkiej przerwie ruszamy dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Kondrackiej Kopy, tu też bardzo dużo ludzi. Podziwiamy widkoczki i docierami do Przełęczy pod Kondracką..... tam skręcamy " w dół" szlakiem zielonym, tu docira do nas mrożąca wiadomość przekazana przez kogoś idącego od Hali Kondratowej :" na szklaku grasuje niedzźwiedź", faktycznie w dole widać zbiegowsko gapiów. Docieramy tam, w odległości 150m od szlaku Niedżwiedzica z dwoma małymi objada się jagodami, kilka fot i ruszamy dalej ... do Zakopanego.

Pogoda dopisała, choć na Kasprowym był mocny i zimny wiatr.

Całość ok. 22km zajęło nam 7,5 godz.

