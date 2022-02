Gdzie na nordic walking do 36 km od Nowego Targu. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 5 - 6 marca Newsroom 360

Wiesz, że w promieniu 36 km od Nowego Targu jest mnóstwo ciekawych tras do nordic walking? gettyimages.com/Lifemoment

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Nowego Targu? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień (od 5 marca). Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać z Nowego Targu na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy ścieżki w odległości do 36 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.