Gdzie na spacer do 36 km od Nowego Targu. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 1 - 2 października

Trasy spacerowe z Nowego Targu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Nowego Targu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,93 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 1 398 m

Suma podejść: 2 348 m

Suma zejść: 2 403 m

Spacerowiczom z Nowego Targu trasę poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych

Trasa dla osób ambitnych, o dobrej kondycji i wytrzymałości.

Całość to ponad 30 km, zatem może być to bardzo dobry trening dla biegaczy górskich, lub osób lubiących długie wycieczki górskie.