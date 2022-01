Gorce zmieniają się zimą w magiczną krainę. Szlaki zasypane śniegiem, malowniczy krajobraz [ZDJĘCIA]

Jednym z bardziej znanych szczytów w Gorcach jest Turbacz. Zimowa wycieczka na Turbacz nie sprawi większych trudności początkującym piechurom. Po drodze znajdują się, aż trzy schroniska górskie średnio oddalone od siebie co półtorej godziny drogi to – Maciejowa, Stare Wierchy oraz Turbacz. Ten ostatni jest odległy zaledwie o 10 minut drogi od szczytu. Widok ze schroniska jest o wiele lepszy, niż z samego szczytu Turbacza, który w większości porośnięty jest drzewami. Za to z polany obok schroniska roztaczają się widoki na odległe tatrzańskie szczyty.

Widoki ośnieżonych szczytów i zasypanych śniegiem wierzchołków drzew to pejzaż, dla którego warto się zmęczyć i trochę zmarznąć. Szlaki na Turbacz w okresie zimowym należą do często uczęszczanych i łatwych. Ważniejsze trasy są bowiem wydeptane, oznaczenia widoczne na drzewach, a głęboki śnieg zdarza się tylko gdzieniegdzie.