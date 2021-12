Grudzień 2021 w Nowym Targu: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przegląd listopada 2021 w Nowym Targu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Poważny wypadek w Jabłonce na Orawie. W niedziele przedpołudnie osobowy renault wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust. Dwie osoby zostały poszkodowane.

W listopadzie otwarta zostanie kolejna część nowej zakopianki. Chodzi o drugą nitkę drogi krajowej od Lubnia do Naprawy. To w sumie 7,6 km. W Naprawie, w rejonie budowanego tunelu, kierowcy znów będą musieli zjechać na starą zakopianką i nią podróżować do Skomielnej Białej.