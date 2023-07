Jezioro Czorsztyńskie stało się wakacyjnym hitem. Woda, plaża, rowery - przepis na letni relaks

Jezioro Czorsztyńskie to jedno z najpiękniejszych i najpopularniejszych miejsc w Pieninach. Po obu stronach tafli jeziora stoją warownie – Zamek Czorsztyński i "Dunajec". Zalew ma 9 km długości i w zależności od stanu poziomu wody do 1,75 km szerokości (średnio 1,3 km), długość linii brzegowej wynosi ok. 30 km. Zalew powstał, by ochronić przed powodziami dolinę Dunajca.

Budowa zalewu prowadzona była w latach 1970-1997. Pierwsze plany pojawiły się już w 1905 r. Jednak decyzję o budowie podjęto dopiero po wielkiej powodzi na Podhalu w 1934 r., realizację przerwała II wojna światowa. Pierwsze plany konsultował m.in. Gabriel Narutowicz – inżynier, hydrolog, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. On też został patronem oddanych do użytku w 1997 r. zespołu zbiorników wodnych.

Jezioro i elektrownia powstały głównie z myślą o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Spełnia swoją rolę. Jednak jezioro okazało się potężnym zastrzykiem dla miejscowości wokół - Niedzicy, Falsztyna, Frydmana, Dębna, Huby, Maniów, Mizernej, Kluszkowiec, Czorsztyna czy Sromowiec Wyżnych. Od kilku lat potężnie rozwija się baza rekreacyjna nad jeziorem. Turystyka stała się bowiem główną gałęzią dochodów miejscowej ludności. Jak grzyby po deszczy wyrastają tam nowe pensjonaty, czy domki do wynajmu dla turystów. Ogromnie rozwinęła się także sieć atrakcji oferowanych wypoczywających - od tych wodnych, po te "na sucho". Obecnie w pogodne dni po jeziorze pływają duże statki wycieczkowej, promowy pracująca jak tramwaj wodny, a do tego kajaki, rowerki wodne, czy żaglówki. W Niedzicy działa największa plaża nad jeziorem. Miejsca wypoczynku nad wodą są także w innych miejscach. Do tego dochodzi słynna już trasa rowerowa Velo Dunajec, która biegnie nad brzegiem jeziora.