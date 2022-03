Marzec 2022 w Nowym Targu: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Zakopane ma swojego reprezentanta w programie The Voice Kids, muzycznym show Telewizji Polskiej. 12-letni Mieszko Serwatowicz przeszedł eliminacje i dostał się do drużyny Tomsona i Barona.

MMKS Podhale Nowy Targ zdobyło brązowy medal mistrzostw Polski juniorów młodszych w hokeju na lodzie. „Mały finał”, który był prawdziwym dreszczowcem, rozegrano w Tychach. Górale prowadzili już 4:0, by potem bronić remisu 5:5, ale na 25 sekund przed końcem dogrywki, to oni zadali decydujący cios. Wielki zawód w Oświęcimiu. W Unii, po wygraniu grupy eliminacyjnej, z pewnością liczyli na więcej niż tylko czwarte miejsce. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Podhalańscy przedsiębiorcy z branży turystycznej organizują pomoc dla bliskich osób z Ukrainy, które pracują pod Giewontem. - Chcemy pomóc przywieźć do Zakopanego ich dzieci i osoby starsze – mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

"Paliwa nie zabraknie" - uspokajają koncerny. "Uwaga na akcje dezinformacyjne o rzekomych brakach" - apelują eksperci. Na razie to wołanie na puszczy, bo kierowcy wystraszeni wojną za naszą wschodnią granicą masowo ruszyli robić zapasy. Objechaliśmy Podhale: pod stacjami benzynowymi tworzą się kolejki, ludzie tankują, do czego się da. To z kolei napędza spekulację cenami. Są wprowadzane limity - na niektórych stacjach można tankować tylko do baku.