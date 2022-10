Nordic walking do 36 km od Nowego Targu. Urokliwe ścieżki na weekend 29 - 30 października Redakcja stronapodrozy.pl

Poznaj najbliższą okolicę - trasy w promieniu 36 km od Nowego Targu gettyimages.com/gbh007

Szukasz nowych tras do nordic walking niedaleko Nowego Targu? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Nowego Targu na nordic walking. Na ten tydzień wybraliśmy szlaki w odległości do 36 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.