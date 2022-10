Nordic walking do 36 km od Nowego Targu. Urokliwe trasy na weekend 8 - 9 października

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking niedaleko Nowego Targu? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Nowego Targu na nordic walking. Tym razem wybraliśmy szlaki w odległości do 36 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking z Nowego Targu Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 36 km od Nowego Targu. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie. Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Nowym Targu. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pani Mogiła - XRUN Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,98 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 642 m

Suma podejść: 1 791 m

Suma zejść: 1 792 m XRUN poleca trasę uprawiającym nordic walking z Nowego Targu Pani Mogiła to najdłuższy bieg z całej serii Xrunów. Królowa Beskidu Wyspowego sprawdzi Waszą wytrzymałość. Na trasie będzie Wam dane biegać po wąskich kamienistych ścieżkach jak i szerokich szybkich drogach leśnych. Dystans i duża suma przewyższeń zrobi swoje.

Będziecie na mecie zmęczeni ale zadowoleni ;). A solidny posiłek i medal Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Nowego Targu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Sierpniowa wycieczka na Kasprowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,68 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 1 100 m

Suma podejść: 1 462 m

Suma zejść: 1 435 m Trasę nordic walking mieszkańcom Nowego Targu poleca Fotorobart Sierpniowa wycieczka na Kasprowy.

W ostani dzień wakacji postanowiliśmy wybrać sie w góry, z parkingu w Zakopanem wyruszyliśmy około 6 (godzina postuju 1 poźniej po 2 zł). Z Kuźnic niebieskim szklakiem poszliśmy do Murowańca. Tak jak przypuszczaliśmy ruch na szlakubył dość spory :). W Schronisku kawka i żółtym szlakiem na Kasprowy Wierch. Na górze tłok jeszcze większy, prawie wszytscy z smartami robią sobie focie, na ich stopach królują "lakierki".

Po krótkiej przerwie ruszamy dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Kondrackiej Kopy, tu też bardzo dużo ludzi. Podziwiamy widkoczki i docierami do Przełęczy pod Kondracką..... tam skręcamy " w dół" szlakiem zielonym, tu docira do nas mrożąca wiadomość przekazana przez kogoś idącego od Hali Kondratowej :" na szklaku grasuje niedzźwiedź", faktycznie w dole widać zbiegowsko gapiów. Docieramy tam, w odległości 150m od szlaku Niedżwiedzica z dwoma małymi objada się jagodami, kilka fot i ruszamy dalej ... do Zakopanego.

Pogoda dopisała, choć na Kasprowym był mocny i zimny wiatr.

Całość ok. 22km zajęło nam 7,5 godz.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wyprawa po ciszę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,64 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podejść: 488 m

Suma zejść: 589 m Trasę do marszu z Nowego Targu poleca AirWrona

Zapowiadająca się dobra pogoda na pierwszy dzień majówkowego weekendu oznacza tłumy turystów na popularnych szlakach, a to odbiera przyjemność z podróżowania. Dlatego postanowiłem wybrać się w zachodnią część Beskidu Makowskiego. Zaczyna w Palczy przy kościele, wysiadka z busa, a tu niemiła niespodzianka zaczyna padać. Na szczęście nie jest to duży deszcz, a jak się później okazało nie trwał on długo. Ale wystarczy o pogodzie. Wchodzimy na Mały Szlak Beskidzki (czerwony), którym początkowo kierujemy się na północ. Przez miejscowe zabudowania podchodzimy na wzniesienie, z którego ukazują nam się pierwsze widoki na Beskidy. Po jakimś czasie szlak łagodnie skręca na zachód, a w pobliskim lasku widać biało-czerwoną flagę. Okazuje się, że stoi ona przy "dziwnym" grobie. Niestety w Internecie brak informacji na temat tego miejsca. Za laskiem ukazuje się polana, na końcu której stoi krzyż upamiętniający wizytę w tym miejscu Jana Pawła II. Szlak prowadzi naprzemiennie przez tereny zalesione i otwarte, dzięki którym możemy dostrzec na południu Babią Górą. Najwyższą górę Beskidów czas zostawić, gdyż zmieniamy kierunek wędrówki.

Z Zachełmnej-Nagiełówka wchodzimy na szlak zielony w kierunku północnym, którym początkowo schodzimy do Stronie. Trasa do miejscowości prowadzi asfaltem, jednak widoki na wzniesienia Beskidu Średniego rekompensują trud twardego gruntu. Po kilku kilometrach docieramy do wyżej wymienionej osady, w której mijamy kaplicę mszalna, a w jej dolnej części czynna stację PKP. Za nią teren wznosi się do Kamionki, by za chwilę opaść do Bugaju. W podróży na szlaku towarzyszą wieże Sanktuarium w Kalwarii oraz słyszane z daleka modlitwy pielgrzymów spacerujących po okolicznych Dróżkach Kalwaryjskich. Z Bugaju pozostaje ostatnie podejście na jedyny szczyt na trasie Żar. Dostajemy się do niego lekko odbijając z zielonego szlaku, a w jednym miejscu możemy zobaczyć pozostałości stojącego tam niegdyś zamku.

Po chwili kręcenia się po płaskim szczycie wracamy na szlak, który doprowadza nas do części obiektów wcześniej wspomnianych Dróżek. Kilkanaście minut oglądania architektury sakralnej, towarzyszenie w końcówce Drogi Krzyżowej i schodzimy do Sanktuarium. Tu niestety zaczynają się tłumy, ale i tak udaje się bez większych problemów zwiedzić krużganki, dziedziniec klasztoru czy Kościół, w którym znajdziemy kaplice Matki Bożej Kalwaryjskiej, św. Antoniego Padewskiego oraz Niepokalanego Poczęcia NMP. Z obiektu wychodzimy od frontu na Plac Rajski, z którego udajemy się w dół dalej trzymając się zielonego szlaku. Po drodze mijamy jeszcze Kaplicę Świętego Rafała oraz Kaplicę Umieszczenia Tronu. Znaki szlaku doprowadzają nas do dworca PKS w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie kończymy, krótką, ale interesującą wyprawę po szlakach Beskidu Średniego.

Początkowe założenia o "luzie" na trasie się sprawdziły, jedynie w Kalwarii i jej okolicach było sporo ludzi. Jest to jednak popularne miejsce pielgrzymek związanych z kultem Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Nawiguj

