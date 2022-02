Pogoda na tydzień dla Nowego Targu. Prognoza na 7 dni od 6.02. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogodę na tydzień dla Nowego Targu warto znać, jeśli planujesz jakiekolwiek aktywności na dworze. Znajomość prognozy pogody na 7 dni przyda ci się również, aby wiedzieć, w co się ubrać, by nie zmarznąć i się nie przegrzać. Sprawdź, jakie temperatury meteorolodzy przewidują w najbliższym tygodniu, od niedzieli (6.02) do soboty (12.02). Dzięki znajomości prognozy pogody dla Nowego Targu na tydzień będziesz gotowy na każdą sytuację pogodową.

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: niedziela, 6.02 W ciągu dnia w niedzielę w Nowym Targu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 2°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Nowym Targu wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-południowy. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w niedzielę:

przelotne opady śniegu rozwijające się po południu. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -1 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 6.02.2022: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.9

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: poniedziałek, 7.02 W ciągu dnia w poniedziałek w Nowym Targu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Nowym Targu w poniedziałek wynosić będzie 90%. Może spaść od 3 do 7 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 19 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w poniedziałek:

śnieg. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 7.02.2022: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: wtorek, 8.02 Za dnia w Nowym Targu słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Nowym Targu wynosić będzie 90%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu we wtorek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C z prawie stałą temperaturą w nocy.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 8.02.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

