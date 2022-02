Pogoda na tydzień w Nowym Targu - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni od 20.02. Jakie będą temperatury? Newsroom 360

Będzie okazja do ulepienia bałwana w Nowym Targu w tym tygodniu? Odpowie ci prognoza pogody Red.

Pogoda tygodniowa dla Nowego Targu pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższych 7 dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Nowego Targu, poczynając od jutra (20.02), aż do soboty, 26.02). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.