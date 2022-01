Pogoda tygodniowa dla Nowego Targu. Prognoza na 7 dni, od jutra (26.01) do wtorku

Pogoda w Nowym Targu na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Nowym Targu? Porównaj prognozę pogody od jutra, 26.01), do wtorku, 1.02 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: środa, 26.01 W ciągu dnia w środę w Nowym Targu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 1°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Nowym Targu wynosić będzie 80%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w środę:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 26.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: czwartek, 27.01 W ciągu dnia w czwartek w Nowym Targu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 2°C. Natomiast w nocy z czwartek na piątek temperatura może spaść do -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Nowym Targu w czwartek wynosić będzie 60%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w czwartek:

przelotne opady śniegu rozwijające się po południu. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 27.01.2022: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: piątek, 28.01 Za dnia w Nowym Targu słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z piątek na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu -5°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Nowym Targu wynosić będzie 100%. Może spaść od 3 do 7 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w piątek:

śnieg. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -6 do -4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 28.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -5°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 100%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: sobota, 29.01 W ciągu dnia w sobotę w Nowym Targu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się -1°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Nowym Targu będzie na poziomie 80%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w sobotę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. -2 do 0 °C z prawie stałą temperaturą w nocy.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 29.01.2022: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: niedziela, 30.01 W ciągu dnia w niedzielę w Nowym Targu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 1°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Nowym Targu w niedzielę wynosić będzie 80%. Może spaść od 3 do 7 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w niedzielę:

śnieg. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 30.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: poniedziałek, 31.01 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Nowym Targu to 1°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu -6°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Nowym Targu w poniedziałek wynosić będzie 70%. Może spaść od 3 do 7 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 19 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu w poniedziałek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -7 do -5 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 31.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -6°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Nowym Targu: wtorek, 1.02 W ciągu dnia we wtorek w Nowym Targu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się -2°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu -9°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Nowym Targu będzie na poziomie 60%. Może spaść od 3 do 7 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Nowego Targu, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -10°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Nowym Targu we wtorek:

śnieg. Maks. temp. -3 do -1 °C, min. temp. -10 do -8 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.02.2022: Temperatura w dzień: -2°C.

Temperatura w nocy: -9°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

