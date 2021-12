Prasówka Nowy Targ 19.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Targu nie minęło Cię nic ważnego

Przy dźwiękach muzyki góralskiej, w towarzystwie delegacji z partnerskiego miasta Sopotu otwarto w Zakopanem szopkę bożonarodzeniową. Stanęła ona przy ulicy Kościuszki - niedaleko urzędu miasta.

Gerard Wolski z Podhala, który stał się znany w całej Polsce po tym, jak trafił do szpitala z COVID-19, wygrał z chorobą. Spędził w szpitalu 10 dni. Nadal jednak uważa, że ma sceptyczne nastawienie do szczepionek. Tymczasem lekarze ze szpitala w Zakopanem, którzy go leczyli, dziwią się jego nastawieniu. - Tym bardziej po tym, co widział na oddziale – mówią.