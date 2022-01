Prasówka Nowy Targ 20.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Targu nie minęło Cię nic ważnego

Jedna osoba nie żyje, druga przeżyła. To efekt lawiny, jaka zeszła w Tatrach Zachodnich po słowackiej stronie. Śnieg porwał skialpinistów, gdy zjeżdżali żlebem z Hlińskiego Wierchu do Kamienistej Doliny.

Nie ma żadnych dowodów na to, że zdrowe dzieci i młodzież potrzebują trzeciej dawki (przypominającej) szczepionki przeciw COVID-19 – poinformowała we wtorek główna naukowiec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Soumya Swaminathan.