Prasówka Nowy Targ 20.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Targu nie minęło Cię nic ważnego

Już od poniedziałku zaczniemy odczuwać ochłodzenie, a od wtorku przez kilka dni będzie mroźno, w dzień do -6 stopni Celsjusza, a nocami do około -12 st. Chłód zacznie powoli ustępować w Wigilię, chociaż jeszcze wtedy w wielu miejscach będzie zimowa pogoda. Wyraźnie cieplej, bo nawet 7 stopni powyżej zera, będzie w święta i tuż po nich. Z kolei tuż przed końcem roku znowu zrobi się chłodniej i wtedy lekko mroźna pogoda utrzyma się do pierwszych dni stycznia.