Prasówka Nowy Targ 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Targu nie minęło Cię nic ważnego

Naddniestrze to separatystyczne samozwańcze państewko, przez nikogo nieuznawane, leżące w granicach Mołdawii. Długi, stosunkowo wąski pas terytorium wciśnięty między Dniestr a Ukrainę. Ale są tam rosyjscy żołnierze i prorosyjskie siły separatystów. W jakim stopniu zagrażają Ukrainie w toczącej się wojnie?

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Z Kościelca na zachodnią stronę spadł mężczyzna. - Gdy ratownicy dotarli do niego, turysta już nie żył - mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mieszkańcy Podczerwonego w gm. Czarny Dunajec uruchomili zbiórkę pieniędzy na rzecz ks. Andrzeja Ścisłowicza - proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie na Ukrainie. Pochodzący z Podhala duchowny został przy swoich parafianach mimo zagrożenia ze strony Rosji.

Rodzina, młodzież, służby mundurowe, samorządowcy i mieszkańcy Zakopanego uczcili Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem mjr Józefa Kurasia „Ognia”.

Pociągi do Zakopanego zatrzymane. 1 marca rozpoczął się kolejny etap prac modernizacyjnych na kolejowej „zakopiance”, czyli linii z Krakowa do Zakopanego. Roboty potrwają do wakacji. Ponownie pociągi wjadą na tory 29 czerwca.