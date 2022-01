Prasówka Nowy Targ 21.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Targu nie minęło Cię nic ważnego

Geotermia Podhalańska – w dobie szaleństwa cen paliw do ogrzewania domów – okazuje się być jedną z tańszych opcji. Co więcej, prezes Geotermii Podhalańskiej zapowiada, że w najbliższych miesiącach mieszkańcy ogrzewający swoje domy woda podziemną mogą nawet zapłacić niższe rachunki! Jeśli to się potwierdzi, to byłby ewenement na skalę całego kraju.