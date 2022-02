Prasówka Nowy Targ 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Targu nie minęło Cię nic ważnego

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

MMKS Podhale Nowy Targ zdobyło brązowy medal mistrzostw Polski juniorów młodszych w hokeju na lodzie. „Mały finał”, który był prawdziwym dreszczowcem, rozegrano w Tychach. Górale prowadzili już 4:0, by potem bronić remisu 5:5, ale na 25 sekund przed końcem dogrywki, to oni zadali decydujący cios. Wielki zawód w Oświęcimiu. W Unii, po wygraniu grupy eliminacyjnej, z pewnością liczyli na więcej niż tylko czwarte miejsce.

