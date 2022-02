Prasówka Nowy Targ 5.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Targu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Nowy Targ 5.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do 27 lutego na stoku Kotelnica Białczańska możecie podziwiać wyjątkową atrakcję. Nowa kampania Lego City w Białce Tatrzańskiej to trzy 160-centymetrowe figurki Lego – strażaczka, astronauta i policjant. To świetna atrakcja dla dzieci w górach, która sprawdzi się na ferie zimowe 2022. Koncepcja Lego City opiera się na połączeniu zabawy, kreatywności i zimowych aktywności. Jak zachęcić dzieci do nart? Spróbujcie Lego City w Białce Tatrzańskiej!