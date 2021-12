Przegląd prasy 10.12.2021 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Na piątek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią opady śniegu do pięciu centymetrów, a na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.