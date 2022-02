Przegląd prasy 1.02.2022 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

W Nowym Targu ruszył kolejny nabór do miejskiego programu wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych. Do zgarnięcia na wymianę pieca jest 5 tysięcy złotych. Wystarczy przyjść i podpisać umowę, by otrzymać zwrot poniesionych środków. Jak zapewniają urzędnicy z nowotarskiego magistratu, to najprostszy i najszybszy program na dofinansowanie.