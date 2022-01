Przegląd prasy 12.01.2022 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Małopolscy uczniowie zimową przerwę w zajęciach szkolnych rozpoczną już 17 stycznia. Dla wielu to czas zabawy i wypoczynku. Dla lekarzy, pielęgniarek czy ratowników okres wzmożonej pracy. Podpowiadamy, gdzie podczas ferii, w razie nagłej potrzeby, znajdziesz potrzebną pomoc lekarską.

Omikron dotarł do Małopolski. We wtorek sanepid poinformował o 13 przypadkach zachorowań i dwóch osobach, które zmarły z powodu nowej odmiany wirusa. To pierwsze ofiary tej mutacji w kraju.