Przegląd prasy 16.12.2021 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking w okolicy Nowego Targu? Z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać z Nowego Targu na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy szlaki w odległości do 36 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Świąteczne akcesoria kuchenne to istotny element bożonarodzeniowego wyposażenia kuchni. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez rodzinnie wykonywanych wypieków. W domach, w których mieszkają dzieci takie wspólne pieczenie ciast, ciasteczek i pierników to coroczny rytuał, bez którego święta nie mogłyby się odbyć. Przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi świątecznymi akcesoriami do kuchni, które uatrakcyjnią i umilą przedświąteczne przygotowania.