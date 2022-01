Przegląd prasy 19.01.2022 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Czy w wakacje kierowcy przejadą już nowym tunelem drogowym pod Luboniem Małym w ciągu nowej zakopianki? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że wykonawca będzie miał poślizg ok. 3 miesiące. Nie wiadomo jednak jak długo zajmą potem konieczne odbiory służb ratunkowych – m.in. straży pożarnej.

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także tatrzańscy policjanci musieli sprowadzać z Tatr pijanego, agresywnego turystę. 59-latek z Katowic upił się na tatrzańskim szlaku - akurat w dzień, gdy nad Podhalem szalała wichura i zamieć śnieżna. Ratownicy TOPR-u sprowadzili go do drogi i przekazali policjantom. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia.