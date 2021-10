Przegląd prasy 2.10.2021 Nowy Targ, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

W weekend wieczorem zakopiańskie Krupówki wyglądały jak w sylwestra. Spacerowało tak dużo ludzi, że momentami ciężko było się swobodnie poruszać. To o tyle dziwne, że mamy już październik, a pod Giewontem nadal wielkie tłumy...

Pierwszy październikowy weekend w Zakopanem i w Tatrach znów oznacza tłumy. Tysiące osób wędruje po Krupówkach, ale i po górskich szlakach. Tłum jest w Kuźnicach, a na parkingach przy szklaku do Morskiego Oka nie ma wolnych miejsc.

Prasówka 2.10 Nowy Targ: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Targu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pieniny to magiczne góry. Najbardziej rozpoznawalny szczyt Trzy Korony - to wizytówka tego miejsca. Warto wybrać się tu bez względu na porę roku. Jednak to właśnie jesienią Pieniny kuszą tysiącem jesiennych barw. Z samego szczytu zobaczymy Sokolicę, Przełom Dunajca, a nawet Tatry.