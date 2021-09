Przegląd prasy 23.09.2021 Nowy Targ, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Mieszkańcy Spytkowic w pow. nowotarskim nie zgadzają się na żaden z pięciu zaproponowanych wariantów przebiegu przyszłej drogi krajowej nr 7 na odcinku Rabka - Chyżne. W miejscowości trwa akcja zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. - W wyniku konsultacji społecznych powstały dwa warianty trasy, najbardziej optymalne dla mieszkańców. Obie zakładają wyprowadzenie trasy poza tereny zabudowane – tłumaczy Bartosz Leksander, reprezentujący mieszkańców tego terenu.

Przerwany remont szlaku na Rysy. Robotnicy musieli wstrzymać prace z uwagi na warunki. Na naprawianym odcinku zalega śnieg. Remont zostanie dokończony, gdy warunki na to pozwolą.

W całym kraju potwierdzono 974 nowe przypadki zakażeń koronawirusem, w tym 96 w Małopolsce - wynika z czwartkowego (23.09) raportu Ministerstwa Zdrowia. Dla porównania w środę ministerstwo informowało o 882 nowych przypadkach zakażeń covid-19, w tym 57 w Małopolsce. Z kolei tydzień temu, w czwartek 16 września, nowych zakażonych było 722 (54 w Małopolsce). Niestety, minionej doby koronawirus w naszym kraju przyczynił do śmierci 14 osób.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w górach. Silne porywy mogą być odczuwalne już w czwartek w ciągu dnia. Najgorzej będzie jednak w nocy z czwartku na piątek.

Jest więcej pieniędzy na budowę krytego toru lodowego do łyżwiarstwa szybkiego w Zakopanem. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwiększyło pulę na to zadanie - z 57 mln do 97 mln zł.

Które produkty spożywcze są najlepsze jesienią, a po które lepiej nie sięgać? Owoce i warzywa sezonowe to takie, które wyrosły i zostały zebrane w aktualnej porze roku. Obecnie w sklepach mamy dostęp do prawie wszystkich warzyw i owoców niemal przez cały rok. Które z nich są jednak najlepsze jesienią? W których o tej porze roku nie znajdziemy pełni składników odżywczych? Zobacz, co mówią na ten temat specjaliści.