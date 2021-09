Przegląd prasy 24.09.2021 Nowy Targ, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Sezon 2021-22 w małopolskich rozgrywkach regionalnych nabiera rozpędu. W niektórych ligach drużyny mają za sobą już 9 spotkań. Zobacz, kto najlepiej spisuje się na początku sezonu - drużyn, które mają komplet zwycięstw, jest 25, od IV ligi do klasy C (stan po meczach 22 września 2021). Kliknij w zdjęcie lub w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Anna Karbowniczak zginęła w ubiegłym roku, potrącona przez samochód. Ale kierowca i pasażerowie busa, którzy nie pomogli Ani, uciekli z miejsca tragedii i zacierali ślady, mogą spać spokojnie. Według prokuratury - to wyłącznie z winy ofiary doszło do wypadku. Zespół śledczy „Głosu Wielkopolskiego”, „NaszeMiasto”, przy współpracy z Onet.pl, dotarł jednak do informacji, które miażdżą stanowisko prokuratury i mogą okazać się przełomowe w tej sprawie. Wskazują, że to - wcześniej karany - kierowca busa zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w Anię z dużą prędkością. Ale wątpliwości w sprawie jest jeszcze więcej.