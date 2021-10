Przegląd prasy 3.10.2021 Nowy Targ, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Większość mieszkańców Nowej Białej na Spiszu, których domy ucierpiały w wielkim pożarze w połowie czerwca, nie zdoła przeprowadzić się do nowych budynków przed świętami Bożego Narodzenia. - Robota idzie do przodu. Brakuje jednak materiałów budowlanych i ludzi do pracy – mówią mieszkańcy.