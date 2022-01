Przegląd prasy 7.01.2022 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

W odróżnieniu do Sądeczanki, drogi od kilkudziesięciu lat pozostającej w sferze fikcji i wciąż pełniącej rolę "kieabasy wyborczej" kolejnych ekip władzy, nowa linia kolejowa nazwana roboczo Podłęże - Piekiełko staje się całkiem realna. Właśnie wybrano firmy, które wybudują stacje energetyczne mające zasilać w prąd nowy odcinek szlaku oraz przeznaczoną do gruntownej modernizacji linię Chabówka - Nowy Sącz.

Uwaga na śliskie drogi na Podhalu. Popołudniem doszło do czołowego zderzenia w Małem Cichem w gm. Poronin. Jedna osoba została poszkodowana. Karetka zabrała ją do szpitala.

Prasówka 7.01 Nowy Targ: pozostałe wydarzenia

Zima wraca do Zakopanego i na Podhalu. Po wyjątkowo ciepłym początku stycznia, znów zaczyna sypać śnieg. Do tego spada temperatura. Cieszy się branża narciarska i noclegowa. Jednak dla kierowców zaczynają się kłopoty. Na zakopiance robi się gigantyczny korek. Z Krakowa do Zakopanego jedziemy już niemal 4 godziny.