Przegląd prasy 8.01.2022 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

W Zakopanem korki jak w sylwestra. Najgorzej jest jednak nie w samym centrum miasta, ale w rejonie szlaków turystycznych czy wyciągów. Oblężony jest rejon skoczni, ronda kuźnickiego i same Kuźnice. Korek zrobił się nawet na drodze z Kuźnic.

Jeszcze kilka dni temu górale załamywali ręce, gdy po sylwestrze wyjechali turyści i zrobiło się pusto. Wystarczyło jednak, by spadł śnieg, wyszło słońce i znów mamy najazd na Zakopane. W piątek, 7 stycznia tysiące ludzi szturmują tatrzańskie szlaki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Targu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szokujące, nieznane od zarania III RP, podwyżki cen gazu i węgla, a także drewna, pelletu i innych popularnych paliw używanych w Polsce do ogrzewania domów, wywołały u większości Małopolan obawy, czy pod koniec obecnej zimy będą w stanie opłacić wszystkie rachunki. W pierwszym kwartale 2021 roku koszt ogrzewania przeciętnego 120-metrowego mieszkania w Małopolsce wynosił od 600 zł (pompa ciepła), przez 1,2 tys. zł (ekogroszek) po 1,6 tys. zł (gaz ziemny). Teraz tylko właściciele domów z pompami ciepła, zwłaszcza sprzężonymi z instalacją fotowoltaiczną, są chronieni przed lawinowym wzrostem kosztów. Reszta zapłaci za ogrzewanie nawet dwa razy więcej niż przed rokiem. Skłania to wielu mieszkańców naszego regionu do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, niewrażliwych na szalone zmiany cen paliw kopalnych, zwłaszcza gazu i węgla. Paradoksalnie w najlepszej sytuacji są klienci krakowskiego MPEC: tutaj wzrost stawek od 1 stycznia jest, na tle opisanych wyżej zjawisk i rekordowej w tym wieku inflacji, wręcz symboliczny. Równie korzystnie wypada MPEC w Tarnowie.