Przegląd prasy 8.02.2022 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Gmina Czarny Dunajec chce wybudować obwodnicę, która pozwoli ominąć wieś zmierzającym pod Tatry turystom. Co więcej, obwodnica ma także ominąć zabytkową miejscowość Chochołów. W sumie chodzi o drogę o długości 12 km. - Jeśli tej drogi nie zbudujemy, niedługo może u nas być wyjątkowo ciężko w sezonach turystycznych - mówi wójt Marcin Ratułowski.

Skoczuś dla skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego stał się maskotką gminy Szaflary. Już nie ze śniegu, ale z pluszu. Teraz urząd gminy planuje, jak powitać Dawida z brązowym (jak na razie) medalem z igrzysk w Pekinie. - Na pewno nie będziemy lepili bałwana ze śniegu, bo to źle się dla nas skończyło - mówi Rafał Szkaradziński.

Zakopane pod śniegiem. I to dosłownie. Mamy wyjątkowo śnieżną zimę w tym roku. Białego puchu jest tak dużo, że służby miejskie muszą wywozić go z miasta. Bo nie ma już gdzie odgarniać świeżego opadu. Przez to blokowane są parkingi, czy zawężany jest przejazd po zakopiańskich ulicach.