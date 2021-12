Przegląd prasy 8.12.2021 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Po niedzielnym pożarze pensjonatu "Willa Zima" w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczęła się akcja wsparcia. Zbierane są pieniądze na odbudowę budynku. Wójt gminy Bukowina zachęca mieszkańców również do pomocy przy sprzątaniu pogorzeliska.

Służby zakończyły działania w urzędzie miasta w Zakopanem, gdzie w środę ktoś przyniósł dziwną przesyłkę. Została ona sprawdzona przez jednostki chemiczne i policję. Okazało się, że to koperty z tkaninami zaadresowane do większości urzędników. Nie wiadomo, po co ktoś je przyniósł. Policja ma nagranie z monitoringu osoby, który dostarczyła przesyłkę.