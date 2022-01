Przegląd prasy 9.01.2022 Nowy Targ. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Targu

Niebawem w telewizji będzie można zobaczyć wyjątkowy film o jednym z najsłynniejszych narciarzy w Polsce, a do tego o wielkim patriocie i niezwykle odważnym człowieku. Obraz "Marusarz Tatrzański Król" opowiada historię życia Stanisława Marusarza.

Mamy weekend długich kolejek w Zakopanem. Kolejki na drogach, przy wjazdach na parkingi, przy kasach biletowych. Kolejka do kolejki na Kasprowy Wierch, a nawet na Gubałówce. Zobaczcie, co tam się działo. Niejeden wjechał, ale z drogą powrotną był już problem. Na Gubałówce sznur turystów czekał na swoją kolej do kolejki.