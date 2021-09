Rowerem do 18 km od Nowego Targu. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Nowego Targu? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Nowego Targu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Nowego Targu warto sprawdzić w weekend 25 - 26 września.

Ścieżki rowerowe z Nowego Targu

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Spiszu - sercem Zamagurza Stopień trudności: 2

Dystans: 21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 481 m

Suma podjazdów: 1 037 m

Suma zjazdów: 857 m Trasę dla rowerzystów z Nowego Targu poleca Aleszprycha.pl Długość trasy 25 km. Podłoże mieszane: asfalt, szutry, drogi leśne. Przewyższenia: 612 m. Najwyższy punkt 1064 m npm.

Trasa prowadzi ze wsi Łapszanka, początkowo asfaltem przez Łapsze Wyżne, Niżne. Potem lasem na południe w kierunku granicy Polski, szutrami i drogami leśnymi . Koniec trasy Przełęcz pod Łapszanką. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: na Turbacz z Lubomierza Stopień trudności: 3

Dystans: 49,27 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 643 m

Suma podjazdów: 2 068 m

Suma zjazdów: 2 077 m Rowerzystom z Nowego Targu trasę poleca Under W sobotę udało nam się zebrać z samego rana i wyruszyć we wspólnie zaplanowaną wcześniej trasę, której celem było zdobycie Turbacza. O 7:30 byliśmy już na Zakopiance i dwoma autami w 6 osób suneliśmy asfaltową dwupasmówką do Lubnia, gdzie odbiliśmy na Mszanę Dolną by ostatecznie dotrzeć do Lubomierza. Zaparkowaliśmy samochody na przełęczy Przysłop, 750m n.p.m. nie wiedząc, że przy wjeździe do Gorczańskiego Parku Narodowego w Lubomierz-Rzeki jest super przyszykowany parking dla turystów. Poskładaliśmy rowery, zapakowaliśmy jedzenie do plecaków i ruszyliśmy w trasę zjeżdżając asfaltową drogę kawałek w dół.

Jadąc minęliśmy parking i widząc przed sobą ścieżkę w miarę przystosowaną do jazdy rowerem pomknęliśmy nią w górę. Po chwili zorientowałem się jednak na GPSie, że wybraliśmy złą trasę, która początkowo pokrywała się z trasę zaplanowaną, ale w pewnym momencie odbijała w złym kierunku. Z racji tego, że dobrze się jechało stwierdziłem, że jedziemy dalej, jakoś trafimy na inny szlak i uda nam się wrócić na zaplanowaną trasę. Nic bardziej mylnego. Jadąc ok. 3km w górę w końcu znaleźliśmy się w miejscu, w którym droga się zwyczajnie skończyła. Próbowaliśmy powalczyć z trasą podprowadzając rowery kawałek pod górę, ale w końcu stwierdziliśmy, że wracamy z powrotem, bo to nie ma sensu. Szybko zjechaliśmy z powrotem 4km znajdując się ponownie na parkingu. Minęliśmy mostek i trafiliśmy na asfaltową drogę, która była pięknie oznaczona niebieskim szlakiem pieszym i czerwonym szlakiem rowerowym.

Jadąc z początku asfaltową drogę w końcu wjechaliśmy na drogę szutrową z nielicznymi kamieniami. Cały czas trzymaliśmy się czerwonego szlaku rowerowego. W pewnym momencie szlak czerwony się rozdzielał, jeden prowadził na Jaworzynę Kamienicką, drugi zaś na Przełęcz Borek. Trzymając się wcześniejszych planów pojechaliśmy trasą na Przełęcz Borek. Przyjemną trasą wzdłuż bardzo dobrze oznaczonego czerwonego szlaku rowerowego docieramy do przełęczy. Po chwili przerwy i wspólnym zdjęciu ruszamy dalej... Statystyki według licznika: dystans: 50,12km

czas na rowerze: 4h 10min

średnia prędkość: 11,99m/h

max. prędkość: 42,18km/h Ekipa: Gruby, Kania, Mateusz, Przemo, Wojtek, Under

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rzeki-Gorc-Turbacz-Kudłoń-2016.07.24 Stopień trudności: 3

Dystans: 31,43 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 606 m

Suma podjazdów: 1 801 m

Suma zjazdów: 1 804 m Kopek poleca trasę mieszkańcom Nowego Targu

Dane o trasie: dystans: 33 km (wg licznika)

przewyższenie (podjazdy): 1350 m (wg Google Earth)

trudność trasy (w skali 1-5): 4

ocena mtb (w skali 1-5): 4+

czas jazdy: 3:40

czas całkowity: 5:00 Podjazd na Turbacz od strony wschodniej ze zdobyciem po drodze większości szczytów: Gorc, Przysłop, Jaworzyna Kamienicka, Kiczora, Turbacz-schronisko, Kudłoń, Gorc Troszacki.

Wyjazd z Rzek z parkingu przy biwaku. Trasa typowo terenowa - klasyczna górska. Pomimo wakacyjnej pory nieoblegana przez turystów. Niemal w całości wiedzie szlakami oznaczonymi - piesze/rowerowe.

Podjazd na Gorc - początkowo szerokie szutrówki czasem poza szlakiem (w sam raz na rozgrzewkę), później przechodzące w typowy górski szlak. Podjazd na szczyt dość wymagający.

Zjazd z Gorca początkowo bardzo stromy + powalone drzewa - trudny do pokonania. Lepiej chyba wybrać wariant przez Hale Gorcowskie. Dalej to już sama przyjemność - wąskie drogi lub szerokie ścieżki, ziemia kamienie, pod górkę i z górki. Kiczora - piękne widoki, koniecznie tam trzeba zajechać.

Zjazd z Turbacza w kierunku przełęczy Borek - początkowo przyjemny (ale uwaga wzmocnienia szlaku z belek drewnianych - mokre = śliskie jak lód) później stromy i kamienisty (duże kamienie). Dla tych co takie lubią to koniecznie trzeba przejechać - choć na tym odcinku więcej turystów.

Podjazd na Kudłoń mocno wymagający - stromo, trochę kamieni. Podobnie jak na Gorc. Cały czas "nieurządzone" (na szczęście) wąskie drogi i ścieżki. Dalej to już miło i przyjemnie (chyba). Na końcu wybrałem dojazd do parkingu zielonym szlakiem dydaktycznym - jakiś taki dziwny. Następnym razem chyba wybiorę wariant żółtym do końca i powrót przez wieś asfaltem.

Trasa bardzo ciekawa, typowo górska. Dla tych co lubią gładkie szutrówki to może się nie spodobać. Kondycyjnie wymaga dość dobrego (amatorskiego oczywiście) przygotowania.

Do przejechania w całości (prawie) na rowerze. Technicznie bez większych trudności jednakże podjazdy/zjazdy odcinkowo z uwagi na nachylenie dość wymagające. Zawsze można ją skrócić - przed Turbaczem z Jaworzyny, Za Turbaczem z przełęczy Borek.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nowy Targ - Lorencowe Skałki Stopień trudności: 2

🚲 Trasa rowerowa: Nowy Targ - Lorencowe Skałki Stopień trudności: 2

Dystans: 53,56 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 514 m

Suma zjazdów: 514 m Rowerzystom z Nowego Targu trasę poleca It.nowytarg

Ze względu na długość trasy oraz liczne podjazdy szlak polecany dla osób dużo jeżdżących na rowerach.

Trasa prowadzi przez liczne atrakcje Podhala i Spisza, jest też atrakcyjna widokowo.

Typ roweru: górski, cross, trekking

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Z Nowego Targu na Spisz Stopień trudności: 1

Dystans: 38,2 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 275 m

Suma zjazdów: 265 m Trasę dla rowerzystów z Nowego Targu poleca It.nowytarg Trasa rekreacyjna niestety od Nowego Targu do Łopusznej prowadzi ruchliwą drogą (zwłaszcza w sezonie).

Biegnie przez tereny atrakcyjne pod względem krajobrazu jak i zabytków (m.in. kościółek wpisany na listę UNESCO w Dębnie, piwnice we Frydmanie, przełom rzeki Białki).

Trasa od miesjcowości Nowa Biała do Frydmana i Dębna oznakowana jako szlak rowerowy.

Nawiguj

