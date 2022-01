Rowerem do 20 km od Nowego Targu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rowerem w okolicy Nowego Targu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Nowego Targu, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Nowym Targu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Nowym Targu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%.

🚲 Trasa rowerowa: na Turbacz z Lubomierza

Stopień trudności: 3

Dystans: 49,27 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 643 m

Suma podjazdów: 2 068 m

Suma zjazdów: 2 077 m

Rowerzystom z Nowego Targu trasę poleca Under

W sobotę udało nam się zebrać z samego rana i wyruszyć we wspólnie zaplanowaną wcześniej trasę, której celem było zdobycie Turbacza. O 7:30 byliśmy już na Zakopiance i dwoma autami w 6 osób suneliśmy asfaltową dwupasmówką do Lubnia, gdzie odbiliśmy na Mszanę Dolną by ostatecznie dotrzeć do Lubomierza. Zaparkowaliśmy samochody na przełęczy Przysłop, 750m n.p.m. nie wiedząc, że przy wjeździe do Gorczańskiego Parku Narodowego w Lubomierz-Rzeki jest super przyszykowany parking dla turystów. Poskładaliśmy rowery, zapakowaliśmy jedzenie do plecaków i ruszyliśmy w trasę zjeżdżając asfaltową drogę kawałek w dół.