Ścieżki spacerowe do 36 km od Nowego Targu. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 5 - 6 listopada

Trasy spacerowe w okolicy Nowego Targu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Nowego Targu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,22 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 588 m

Suma podejść: 991 m

Suma zejść: 1 009 m

Trasa dla średniozaawansowanych i zaawansowanych biegaczy górskich.

Swoją wycieczke biegową rozpoczynamy w Rzekach, gdzie można zostawić samochów.

Na początku kierujemy się niebieskim szlakiem (droga asfaltowa), na skrzyżowaniu przy mapie odbijamy na szlak czerwony, który doprowadzi nas już do Turbacza.

W schronisku na Turbaczu możńa chwilkę odpocząć i ruszamy następnie w stronę Jaworzyny Kamienickiem i Gorca. Początkowo szlakiem czerwonyym, następnie zielonym i kończymy swoją wycieczkę w rzekach, docierając do nich szlakiem niebieskim.