Ścieżki spacerowe do 36 km od Nowego Targu. Urokliwe ścieżki na weekend 22 - 23 stycznia?

Pani Mogiła to najdłuższy bieg z całej serii Xrunów.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 36 km od Nowego Targu, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi". Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego.

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach.

Wyobraź sobie, że jesteś XIX-wiecznym kuracjuszem. Udaj się do prawobrzeżnej części Krościenka – Zawodzia. Przenieś się do czasów, gdy działania ówczesnych właścicieli – Henryka Grossa oraz rodziny Dziewolskich pozwoliły na wpisanie miasteczka do rejestru galicyjskich zdrojowisk.

Wędrówkę rozpocznij na moście.

Czas spaceru: 90 min.

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury - Iwona Matejczuk.

🌳 Trasa spacerowa: Na Luboń percią Borkowskiego

Stopień trudności: 2

Dystans: 6,88 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 529 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 539 m