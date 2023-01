Ścieżki spacerowe do 36 km od Nowego Targu. Urokliwe trasy na weekend 28 - 29 stycznia

Szukasz pomysłu na uroczą ścieżkę spacerową w okolicy Nowego Targu? Nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mają różny czas przejścia, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 36 km od Nowego Targu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe niedaleko Nowego Targu warto wybrać w weekend.

Trasy spacerowe w pobliżu Nowego Targu We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 36 km od Nowego Targu, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: XRUN Ciecień 27.08.2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 20,62 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podejść: 1 413 m

Suma zejść: 1 416 m XRUN poleca trasę mieszkańcom Nowego Targu Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości. Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu. Urozmaicona trasa początkowo prowadzi szerokimi drogami leśnymi i szlakami turystycznymi, aby później zamienić się w trudne odcinki przełajowe pokryte kamieniami, błotem i liśćmi. Początkowo będziecie biegli w jasnym i przejrzystym lesie ab po kilku kilometrach przedzierać się przez ciemną leśną gęstwinę.

Bieg wymęczy Was nie tylko fizycznie ale też sprawdzi Wasza wytrzymałość psychiczną. Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Zakopane City Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,37 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 226 m

Suma zejść: 186 m Trasę spacerową mieszkańcom Nowego Targu poleca Remik Trasę zaczynamy przy Rondzie Wjazdowym do Zakopanego. Dalej kierujemy się na północ drogą Chramcówki. Po lewej stronie możemy zwiedzić Teatr Witkacego. "Założyciele to absolwenci Wydziału aktorskiego i reżyserii dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Działalność teatru liczy już 25 lat i jest jednym z bardziej znanych w Małopolsce.

Idąc dalej na północ dojdziemy do Dworca autobusowego oraz Dworca PKP. Vis a vis dworca autobusowego, w niewielkim bukowym parku znajduje się pomnik upamiętniający Józefa Kurasia "Ognia" i jego podkomendnych, poległych w walce z hitlerowskim i komunistycznym zniewoleniem w latach 1943-1950. Dalej na ulicy Jagiellońskiej po lewej stronie mamy teraz zbocze wzgórza Antałówka, u podnóża którego usytuowano osiedle mieszkaniowe, po prawej - liczne drewniane wille, usytuowane wśród wysokich drzew dawnego pierwotnego lasu. Większość z nich pochodzi z początków XX wieku i w większym czy większym stopniu nawiązuje do stylu zakopiańskiego. Na tej ulicy znajduje się wiele pensjonatów do wynajęcia.

Pod adresem Jagiellońska 16 znajduje się willa "Konstantynówka" , wybudowana w 1900 r. wg projektu samego Witkacego. Przed I wojną światową dom ten należał do Anieli Zagórskiej, kuzynki Josepha Conrada. Wielki pisarz tutaj właśnie mieszkał podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce, od sierpnia do października 1914 r. Na tej samej parceli, nieco w głębi mieszczą się kolejno najpierw hotel "Warszawianka", a dalej - galeria Władysława Hasiora.

Kolejną atrakcją jest Aqua Park Zakopane, usytuowany po przeciwnej stronie ulicy.

Następnie idziemy ul. Chałubińskiego, mijamy rondo i znajdujemy się na ul. Bronisława Czecha

Po prawej stronie rozciąga się wielka polana Bogówka, sięgająca aż po zbocza Krokwi. Dobrze widoczny jest zespół mniejszych skoczni narciarskich usytuowanych w północnym stoku. Średnią Skocznię wybudowano w latach w 1961-62 przed Mistrzostwami Świata FIS, później obok stanęły treningowe skocznie Mała i Maleńka. Wszystkie trzy są pokryte igielitem, co umożliwia organizację zawodów także latem.

Mijamy ul. Żeromskiego i dochodzimy do terenów, zajmowanych przez Centralny Ośrodek Sportowy. Po lewej stronie ulicy Czecha widzimy ośrodek "Zakopane", w którym często odbywają się zgrupowania sportowe i obozy kondycyjne. Po prawej stronie - zespół stadionów (lekkoatletyczny i piłkarski oraz lodowy), korty tenisowe, hala sportów siłowych.

Następnie podążamy spacerową ulicą Józefa Piłsudskiego, potem Makuszyńskiego, Grunwaldzką, Orkana, Stolarczyka, Kościeliską.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Chala Miłośliwka - poranny trening Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,55 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podejść: 457 m

Suma zejść: 442 m Spacerowiczom z Nowego Targu trasę poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Wyruszamy spod Miłośliwki, kierując się w górę wydeptana ścieżką. Docieramy do łąki przez krtórą przebiegamy, aż do domu który widzimy przed nami. Przy nim odbijamy na drogę w lewo i cały czas nia biegniemy. Docieramy do domów, które mijamy, biegnąc dalej drogą. Na skrzyżowaniu odbijamy w prawo i tym razem kierujemy się cały czas w dół. Po około 1 km na rozwidleniu odbijamy w prawo w dół (widzimy dom przed sobą). Zbiegamy cały czas w dół, wzdłóż płotka i wbiegamy w las. Tutaj trzeba uważać. Po ok. 400 m na rozwidleniu ścieżek trzeba odbić w prawo na dość stromy zbieg.

Po chwili zobaczymy drogę, którą biegniemy w kierunku domu ok. 100 m, ale nie dobiegamy do domu, tylko mocno odbijamy w prawo w kolejną drogę. Przebiegamy przez "strumyk", drogą rozwidla się. My kierujemy się na prawo w górę. Biegniemy nią, pokonując tym razem drogę w górę. Po ok. 500 m docieramy do domu, wzdłóż którego przebiegamy, następnie polanką kierujemy się w dół, gdzie przy potoku zobaczymy ścieżkę. Biegniemy nia do samego końca. Wybiegamy pod domem, który mijaliśmy jako pierwszy. Wracamy tą samą łąką i laskiem, którym zaczynaliśmy

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Nowego Targu

Dlaczego warto chodzić na spacery? Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

