Spacer do 36 km od Nowego Targu. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 8 - 9 stycznia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 36 km od Nowego Targu, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Flexistav Bieg Granią Tatr 2017

Stopień trudności: 3

Dystans: 69,1 km

Czas trwania spaceru: 13 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 1 370 m

Suma podejść: 5 123 m

Suma zejść: 5 008 m

Trasa Biegu Granią Tatr będzie wyznakowana w miejscach skrzyżowania szlaków oraz w punktach newralgicznych. Do oznaczenia użyte są chorągiewki (trasery) koloru żółtego natomiast skrzyżowane czerwone chorągiewki oznaczają zakaz przejścia. Niezależnie od oznaczeń, każdy zawodnik podczas całego biegu zobowiązany jest do posiadania mapy, którą otrzyma w pakiecie startowym.

