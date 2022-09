Spacer do 36 km od Nowego Targu. Pomysły spędzenie czasu w weekend 17 - 18 września

Wycieczki ze spacerem w okolicy Nowego Targu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Nowego Targu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Gorce i Beskid Wyspowy dla biegaczy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,79 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 721 m

Suma podejść: 1 885 m

Suma zejść: 1 890 m

Trasę spacerową mieszkańcom Nowego Targu poleca Pkosmala

42 km, 1850+ podejść

Trasa obejmująca swym zasięgiem Gorce i kawałek Beskidu Wyspowego. Możliwość rozpoczęcia w Lubomierzu lub na Przełęczy Przysłop.

Trasa prowadzi przez piękne widokowo i przyrodniczo tereny Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Beskidu Wyspowego.