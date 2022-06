Trasy nordic walking do 36 km od Nowego Targu. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 25 - 26 czerwca

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking w pobliżu Nowego Targu? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać z Nowego Targu na nordic walking. Tym razem wybraliśmy trasy w odległości do 36 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Ścieżki nordic walking w pobliżu Nowego Targu Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 36 km od Nowego Targu. Sprawdź, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Nowego Targu. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa Półmaratonu Mustanga Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,75 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m Trasę nordic walking mieszkańcom Nowego Targu poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las.

Leśną dróżką dobiegamy do czerwonego szlaku i kierując się w lewo, biegniemy na Kudłacze przez ok 4 km, gdzie znajdować się będzie 1. punkt odżywczy. Kontynuując bieg czerwonym szlakiem (tu wszystkie szlaki na chwile się łączą) w górę, przechodzimy na szlak czarny i biegniemy aż do tabliczki z rysunkiem konia, gdzie odbijamy w prawo w leśną dróżkę. Po tym prostym odcinku skręcamy w prawo zbiegając w dół, by dobiec do kapliczki koło której skręcamy w lewo. Trasa wije się raz w dół raz w górę urozmaicając bieg. Dobiegamy do 2. punktu odżywczego (ok. 10 km trasy) i stamtąd szeroką ubitą kamienistą drogą biegniemy w lewo w górę, aż do szlaku żółtego, który odbija w lewo.

Biegniemy w górę trzymając się prawej strony gdzie wbiegamy na dróżkę oznaczoną żółtą koniczynką, która to dróżka doprowadza nas do punktu kontrolnego i jednocześnie czerwonego szlaku. Następnie biegniemy w lewo, aż do momentu gdy szlak czerwony złączy się z zielonym. Przeskakujemy na zielony biegnąc w dół i potem w prawo, aż do Suchej Polany gdzie czeka 3. ostatni punk odżywczy (ok. 15 km trasy). Nadal zielonym szlakiem udajemy się w lewo pod górę aż na Kamiennik. Potem tylko zbieg i odbicie w lewo w leśną dróżkę, która to doprowadza nas do mety.

Trasa liczy 21-22 km, prawie w całości jest po drogach leśnych (wyjątek stanowi początek biegu ok 1,5 km asfaltu)

wiecej o biegu i trasie: Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Nowego Targu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Kasprowy Wierch - Świnica - Dolina Pięciu Stawów - Krzyżne Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,93 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 1 398 m

Suma podejść: 2 348 m

Suma zejść: 2 403 m Amatorom nordic walking z Nowego Targu trasę poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Trasa dla osób ambitnych, o dobrej kondycji i wytrzymałości.

Całość to ponad 30 km, zatem może być to bardzo dobry trening dla biegaczy górskich, lub osób lubiących długie wycieczki górskie. Całość prowadzi szlakami turystycznymi, ale warto mieć przy sobie mapę, chociażby ze względu na szybko zmieniająca się w Tatrach pogodę (warto zmodyfikować trasę, w przypadku przecenienia swoich sił, bądź przypadku pogorszenia pogody). Na tłumy ludzi możemy natknąć się tylko na dwóch odcinkach – przy Dolinie Pięciu Stawów, oraz na zejściu z Murowańca, poza tym szlaki są mało uczęszczane.

Na trasie spotykamy dużo technicznych przejść – warto zabrać ze sobą rękawiczki, ponieważ na podejściu na Świnicę, oraz na zejdzie spotkamy łańcuchy.

Na trasie mijamy kilka potoków, co jest szczególnie istotne dla biegaczy, którzy nie chcą brać bardzo dużo wody ze sobą, więc są miejsca gdzie możemy ją uzupełnić (dodatkowo zawsze można podeść do schroniska).

Przemierzając tatrzańskie ścieżki mamy możliwość sprawdzić swoich sił na trudnych skalistych zbiegach, oraz na stromych podbiegach (szczególnie pod Krzyżne).

Łączna suma podejść to ponad 2300 m, zejść 2400 m.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Na Luboń percią Borkowskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,88 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 529 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 539 m Midas63 poleca trasę mieszkańcom Nowego Targu Bardzo przyjemna trasa. Wyjście z Rabki Zaryte, niedaleko agencji pocztowej, żółtym szlakiem. Początek dość łatwy ale monotonny. Cały czas idziemy w górę za żółtymi znakamipo godzinie mozolnego wspinania dochodzimy do jedynego w Beskidach gołoboża i tu zaczyna się prawie Tatrzańska wspinaczka. Bardzo malowniczy odcinek trasy z grotami i kapliczkami. Piękne widoki rekompensują zmęczenie. Po 15 min. dochodzimy do połączenia ze szlakiem czerwonym i zaraz dochodzimy do schroniska na Luboniu. Schodzić postanowiliśmy szlakiem niebieskim. Szeroka trasa w dół bez specjalnych trudności

Nawiguj

