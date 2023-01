Trasy nordic walking do 36 km od Nowego Targu. Pomysły na sportowy dzień w weekend 28 - 29 stycznia

Trasy nordic walking w pobliżu Nowego Targu

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 36 km od Nowego Targu. Zobacz, czy ścieżka polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Nowego Targu.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Na Luboń percią Borkowskiego

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,88 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 529 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 539 m

Amatorom nordic walking z Nowego Targu trasę poleca Midas63

Bardzo przyjemna trasa. Wyjście z Rabki Zaryte, niedaleko agencji pocztowej, żółtym szlakiem. Początek dość łatwy ale monotonny. Cały czas idziemy w górę za żółtymi znakamipo godzinie mozolnego wspinania dochodzimy do jedynego w Beskidach gołoboża i tu zaczyna się prawie Tatrzańska wspinaczka. Bardzo malowniczy odcinek trasy z grotami i kapliczkami. Piękne widoki rekompensują zmęczenie. Po 15 min. dochodzimy do połączenia ze szlakiem czerwonym i zaraz dochodzimy do schroniska na Luboniu. Schodzić postanowiliśmy szlakiem niebieskim. Szeroka trasa w dół bez specjalnych trudności

