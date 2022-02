Trasy rowerowe do 20 km od Nowego Targu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Wycieczki rowerowe w okolicy Nowego Targu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Nowego Targu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca w Nowym Targu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 06 marca w Nowym Targu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 63,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 250 m

Suma podjazdów: 764 m

Suma zjazdów: 787 m

Trasę dla rowerzystów z Nowego Targu poleca It.nowytarg

Wycieczka rowerowa przewidziana na cały dzień. Prowadzi z Nowego Targu do Niedzicy.

Ze względu na dystans i strome podjazdy trasa polecana raczej dla wprawnych rowerzystów.

Typ roweru: górski, cross, trekking.

Nawiguj