Trasy spacerowe do 36 km od Nowego Targu. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 7 - 8 maja?

Bieg o niepowtarzalnym klimacie i pięknej trasie biegnącej po Beskidzie Wyspowym. Przygotowaliśmy dla Was dwie trasy: Półmaraton Mustanga o długości ~21 km i różnicy wzniesień około +-950 m. Dziesiątka Mustanga o długości ~10 km i różnicy wzniesień około +-450 m. Jedna jak i druga trasa przebiegają przez malownicze lasy wokół Poręby, między innymi koło schroniska na Kudłaczach i Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze. Trasy prowadzą w 100% po leśnych ścieżkach i drogach. Innymi słowy 0% asfaltu. Nawierzchnia jest zróżnicowana. Przeważają na niej ścieżki leśne z ubitą ziemią i kamieniami. Beskid Wyspowy słynie z trudnych technicznie zbiegów, których nie zabraknie również i tutaj. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 36 km od Nowego Targu, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości.

Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu.

Urozmaicona trasa początkowo prowadzi szerokimi drogami leśnymi i szlakami turystycznymi, aby później zamienić się w trudne odcinki przełajowe pokryte kamieniami, błotem i liśćmi. Początkowo będziecie biegli w jasnym i przejrzystym lesie ab po kilku kilometrach przedzierać się przez ciemną leśną gęstwinę.

Bieg wymęczy Was nie tylko fizycznie ale też sprawdzi Wasza wytrzymałość psychiczną.