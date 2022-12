Trasy spacerowe do 36 km od Nowego Targu. Urokliwe ścieżki na weekend 3 - 4 grudnia

Wycieczki ze spacerem z Nowego Targu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 36 km od Nowego Targu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,55 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 544 m

Suma podejść: 1 081 m

Suma zejść: 1 079 m

XRUN poleca trasę spacerowiczom z Nowego Targu

Na pewno nie pożałujecie udziału w XRUN Ćwilin.

Trasa wije się wokół góry co chwilę racząc nas pięknymi widokami raz na Beskid Wyspowy, innym razem na Gorce i Tatry.

Początek to długi, kilkukilometrowy podbieg gdzie trzeba uważać aby się za wcześnie nie "wypalić". Przebiegając przez szczyt możecie puścić się już szybkimi zbiegami, w kierunku mety. Tam będzie czekał na Was zasłużony posiłek i butelka najlepszego napoju jaki istnieje ;).