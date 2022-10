Wycieczki rowerowe do 20 km od Nowego Targu. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 października?

Wycieczki rowerowe z Nowego Targu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Nowego Targu, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,24 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 554 m

Suma podjazdów: 1 108 m

Suma zjazdów: 1 108 m

Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę mieszkańcom Nowego Targu

Wycieczka z bardzo malowniczymi widokami na Tatry.

Po stronie słowackiej szlaki bardzo dobrze oznaczone, po stronie polskiej wymagana jest mocna czujność.

Część trasy prowadzi drogą asfaltową, część szlakami turystycznymi (głownie po stronie polskiej).

Pokonujemy sporo wzniesień, dlatego też trasa przeznaczona jest dla osób aktywnych.

