Przegląd tygodnia w Nowym Targu, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Wyprawa na najwyższy poza tatrzański szczyt w Polsce to obowiązkowy punkt dla wszystkich kochających góry. Wejście na Babią Górę - najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego oferuje niezła wspinaczkę ze wspaniałymi widokami. Na szczyt wiedzie kilka tras o różnym stopniu trudności. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Babia Góra o tej porze roku.

Które produkty spożywcze są najlepsze jesienią, a po które lepiej nie sięgać? Owoce i warzywa sezonowe to takie, które wyrosły i zostały zebrane w aktualnej porze roku. Obecnie w sklepach mamy dostęp do prawie wszystkich warzyw i owoców niemal przez cały rok. Które z nich są jednak najlepsze jesienią? W których o tej porze roku nie znajdziemy pełni składników odżywczych? Zobacz, co mówią na ten temat specjaliści.