Przegląd tygodnia w Nowym Targu, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Pieniny to magiczne góry. Najbardziej rozpoznawalny szczyt Trzy Korony - to wizytówka tego miejsca. Warto wybrać się tu bez względu na porę roku. Jednak to właśnie jesienią Pieniny kuszą tysiącem jesiennych barw. Z samego szczytu zobaczymy Sokolicę, Przełom Dunajca, a nawet Tatry.

Dzisiaj zakopianka kojarzy nam się głównie z korkami i długą, acz niezwykle imponującą budową. W 1935 roku korków co prawda jeszcze nie było - ale prace przy budowie drogi Kraków - Zakopane trwały już w najlepsze! Zobacz zdjęcia z budowy zakopianki sprzed ponad 80 lat, porównaj je z nowymi i przekonaj się, jak zmieniały się tamte okolice.