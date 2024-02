Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Nowym Targu. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Nowy Targ, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Myśleli, że wystarczy być właścicielem apartamentu w Zakopanem, a pieniądze same będą wpadały do portfela. Interes, który miał być złoty, okazał się niewypałem. Apartament, czy pensjonat zarabia dużo, ale dla właścicieli pozostaje niewiele. Czasem za mało nawet na ratę kredytu. Takich, którzy uwierzyli w cudowny biznes bez wysiłku nie brakuje. I to są głównie ludzi z Polski, którzy na co dzień na Podhalu nie mieszkają.

Ok. 150 traktorów i kilkaset osób wzięło udział w proteście rolników na Podhalu. - Solidaryzujemy się z protestującymi rolnikami w całej Europie. Unia Europejska nas ciemięży, nie pozwala się rozwijać – mówili podhalańscy rolnicy. Domagają się zmian w przepisach budowlanych, nieposzerzania obszarów Natury 2000 i ograniczenia biurokracji.